School of Rock im Gillian Lynne Theatre, Drury Lane, London!



Nach der triumphalen Broadway-Premiere hat Andrew Lloyd Webber angekündigt, dass die West End Produktion von School of Rock The Musical am 14. November (Voraufführungen ab dem 24. Oktober) im Gillian Lynne Theatre aufgeführt wird.

Andrew Lloyd Webber sagte: “Ich freue mich sehr, Ihnen ankündigen zu können, dass wir eine West End Produktion von School of Rock The Musical bestätigen. Wir hatten eine so großartige Zeit in den USA bei der Aufführung der Weltpremiere und nun, wo wir am Broadway eröffnet haben, freue ich mich darauf, den Fokus auf das nächste Kapitel der Reise der Show zu richten.”



'Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Ich habe gerockt!' - Jack Black



Basierend auf dem kultigen Erfolgsfilm, begleitet dieses unwiderstehliche neue Musical Dewey Finn, einen gescheiterten Möchtegern-Rockstar, der sich dazu entschließt, sich zusätzlich etwas Geld dazuzuverdienen, indem er sich als Aushilfslehrer an einer angesehenen Privatschule ausgibt.



Er verwandelt eine brave Klasse aus Musterschülern in eine wilde Rockband mit verzerrten Gitarren und funkigem Bass. Aber kann er mit ihnen am Battle of the Bands mitmachen, ohne dass deren Eltern und die Schulleiterin Wind davon bekommen?



Reservieren Sie jetzt Ihre Karten für School of Rock am Gillian Lynne Theatre.

