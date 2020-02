Die Tickets für das „9 to 5 das Musical“ im West End run im Savoy Theater sind nun für 2019 erhältlich.

Basierend auf dem Hit-Film von 1980 mit Dolly Parton, 9 to 5 kommt das Musical nach einer UK-Tour und London Fringe Premiere nach London. Mit den Charaktären, die Sie aus dem Film geliebt haben, Songs (Musik und Texte) von Dolly Parton selbst und einem Buch von Patricia Resnik 9 to 5 erzählt die Geschichte von 3 berufstätigen Frauen, die ihre Stimmen finden und die Kontrolle übernehmen. Dolly Partons Oscar, Tony und Grammy Award wird auf der Bühne zum Leben erweckt.

Dieses unglaubliche West End läuft mit Stars wie Caroline Sheen als Violet Newstead, eine Rolle die ursprünglich von Louise Redknapp (Pop Solo Star, ehemaliges Mitglied von R & B Eternal und Strictly Come Dancing) dargestellt wurde. Da sie sich am Set verletzte, war sie gezwungen ihr Debüt zu verschieben, bevor sie schließlich wieder in die Besetzung zurückkehren konnte. In der Besetzung spielen außerdem die Emmerdale-Darstellerin Chelsea Halfpenny als Judy Bernly, Natalie McQueen (Wunderland, Mord Ballade, Les Miserables) als Doralee Rhodes, Brian Conley (Chitty Chitty Chitty Bang Bang, Hairspray, Oliver!, The Music Man, Barnum) als Franklin Hart Jr. und Bonnie Langford als Roz Keith.

Kürzlich wurde angekündigt, dass Baywatch Schauspieler David Hasselhoff vom 2. Dezember 2019 bis zum 8. Februar 2020 in die Rolle von Franklin Hart Jr. Schlüpfen wird!

9 to 5 Zusammenfassung

Consolidated Industries wird von dem extrem sexistischen und selbstwichtigen Franklin Hart Jr. geleitet. Violet ist eine langjährige Angestellte, die immer auf dem Laufenden ist, alles weiß und jeden trainiert. Doralee ist die Sekretärin von Herrn Hart - er macht ihr Vorschüsse, die sie aber ständig zurückweist. Judy hat gerade erst angefangen bei Consolidated zu arbeiten, doch es macht ihr zu schaffen, da sie keine Berufserfahrung hat. Die drei Frauen tun sich zusammen, um Herrn Hart eine Lektion zu erteilen und um die Firma für alle zu verbessern. Sie halten ihn zu Hause gefangen und beschließen das Büro in ihre Richtung zu führen!

Nach einer sehr erfolgreichen UK-Tour in diesem Sommer, kommt 9 to 5 ab Jänner 2019 in das Londoner Savoy Theater. Die ursprüngliche Broadway-Produktion von 9 to 5 von 2009 erhielt 15 Desk Drama Award-Nominierungen, die meisten einer einzigen Produktion in einem Jahr, sowie 4 Tony Award-Nominierungen.