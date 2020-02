Eine spektakuläre hyper-dynamische Feier, Thriller Live im Lyric Theatre ist eine Hommage an den King of Pop, Michael Jackson.



Nach der ersten Vorstellung im Jahr 2006 moonwalkte sich Thriller Live nach drei gefeierten Tourneen im Vereinigten Königreich und stehenden Ovationen in ganz Europa ins West End. In seiner 40-jährigen Karriere hat Michael Jackson weltweit die beispielslose Summe von 750 Millionen Tonträgern verkauft, wobei das Album Thriller immer noch das weltweit meistverkaufte Album aller Zeiten ist. Seine Musik verkauft sich weiterhin millionenfach und gewinnt immer noch neue Fans dazu, junge wie alte gleichermaßen.



Mit dem ganzen Musikrepertoire aus Michael Jacksons Karriere, von seiner frühesten Zeit an bei den Jackson 5, bestehen die Songs von Thriller Live unter anderem aus I Want You Back, ABC, Can You Feel It, Off The Wall, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean, Dirty Diana, They Don’t care About Us und vielen mehr!



★★★★ "IM WAHRSTEN SINNE DES WORTES THRILLING (MITREISSEND)" - The Stage



★★★★ "EIN RIESENSPASS" What's On Stage



★★★★ "EIN GROSSARTIGES GLÜCKSELIXIER IN DIESEN DÜSTEREN TAGEN" - The Evening Standard



Thriller Live zeigt dank dem Direktor der Show und Choreographen Gary Lloyd, der mit Spitzenkünstlern wie Leona Lewis, Will Young, Girls Aloud, Pink und Robbie Williams zusammengearbeitet hat, umwerfende Tanznummern. Es gibt auch Choreographien vom mehrfachen Gewinner des MTV Video Music Awards LaVelle Smith Jnr, der mit Michael und Janet Jackson, den Rolling Stones, Diana Ross, Rod Stewart, Destiny's Child und Beyoncé gearbeitet hat.



Vom The Evening Standard als “Ein großartiges Glückselixier in diesen düsteren Tagen” bezeichnet, holen Sie sich noch heute Ihre Karten für Thriller Live, der ultimativen Hommage an den King of Pop!