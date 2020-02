Vor dem Hintergrund der Erhabenheit der Serengeti-Ebene und zu den anregenden und beschwörenden Rhythmen Afrikas wird Disneys mehrfach ausgezeichnetes Musical Der König der Löwen (The Lion King) am Lyceum Theatre Ihre Erwartungen in Sachen Theater neu definieren.



Basierend auf Disneys Animationsfilm, feierte Der König der Löwen 1997 am Broadway seine Premiere und Der König der Löwen London wurde im Oktober 1999 erstaufgeführt und spielt seitdem vor ausverkauftem Haus!



’Es gibt ganz einfach nichts Vergleichbares.’ New York Times



’Du hoffst, dass alle Nächte am Theater so wären, wie diese’ Daily Mail



Das Musical Der König der Löwen entführt sein Publikum in eine schillernde Welt voller prächtiger Farben, verblüffender Effekte und hinreißender Musik. Im Zentrum steht die kraftvolle und bewegende Geschichte von Simba - das epische Abenteuer seiner Reise vom naiven Jungtier bis hin zu seiner ausersehenen Rolle als König des geweihten Landes.



Brillant neu konzipiert von der renommierten Regisseurin Julie Taymor, wurde Disneys beliebter Film in ein spektakuläres Theatererlebnis voller prächtiger Farben, verblüffender Effekte und hinreißender Musik verwandelt.



Mit Musik von Elton John, Songtexten von Tim Rice, einer Filmmusik, die von Hans Zimmer produziert wurde und Chor-Arrangements von Lebo M, beinhalten die Songs in Disneys Der König der Löwen in London I Just Can't Wait to Be King, The Circle of Life, Endless Night und Shadow Land.



Disneys Der König der Löwen ist unsere meistverkaufte Show und hat seit über 18 Jahren Zuschauer aller Altersgruppen in Londons Lyceum Theatre begeistert.

Bitte beachten Sie: Kindern unter 3 Jahren ist der Zutritt zum Lyceum Theatre nicht gestattet.