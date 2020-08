Nach der Erstaufführung 1986 im Her Majesty’s Theatre ist Das Phantom der Oper (The Phantom of the Opera) immer noch eine von Londons beliebtesten Shows.



Andrew Lloyd Webbers glanzvolles Musical ist mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Karten für Das Phantom der Oper das erfolgreichste aller Zeiten und hat über 50 der bedeutendsten Theaterauszeichnungen gewonnen.



Tief unter der Pracht und dem Glanz des Pariser Opernhauses versteckt sich das Phantom und fristet ein Schattendasein. Beschämt aufgrund seiner physischen Erscheinung und von allen gefürchtet, ist die Liebe, die er für seine wunderschöne Schülerin Christine empfindet so stark, dass selbst ihr Herz ihm nicht wiederstehen kann.



Nach dem geheimnisvollen und spannungsreichen Romanklassiker von Gaston Leroux gibt das Phantom der Oper einige von Andrew Lloyd Webbers bekanntesten Musikstücken zum Besten, einschließlich All I Ask of You und The Music of the Night.



Das Musical wurde im Her Majesty’s Theatre im Oktober 1986 mit Michael Crawford und Sarah Brightman in den Hauptrollen erstaufgeführt und seitdem gab es weltweit Dutzende von Produktionen. Nunmehr im 25. Rekordjahr begeistert Das Phantom der Oper nach mehr als 10.000 Vorstellungen auch weiterhin das Publikum im Her Majesty’s Theatre in Londons West End.



Die aktuelle Besetzung des Phantoms in London besteht aus Ben Forster in der Hauptrolle mit Celinde Shoenmaker als Christine und Nadim Naaman als Raoul. Emmi Christensson spielt in einigen Vorstellungen die Christine.



Immer noch eine der heißesten Shows in der Stadt, holen Sie sich heute noch Ihre Karten zum Phantom der Oper in London!