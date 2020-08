Der Prinz von Ägypten das Musical im London Dominion Theater ist jetzt im Angebot!

Nach einer privaten Lesung von The Prince of Egypt, einem neuen Bühnenmusical, das auf dem DreamWorks-Animationsfilm von 1998 basiert, spekulierte man in London, ob wir die Tickets für The Prince of Egypt bald in London verkaufen würden oder nicht. Nun wurde angekündigt, dass Der Prinz von Ägypten am 5. Februar 2020 im Dominion Theatre des West Ends Vorstellungen für ein erstes 32-wöchiges Engagement beginnt, welches bis am 12. September 2020 laufen wird.

Der Prinz von Ägypten hat Musik und Texte von Stephen Schwartz (Wicked) und ein Buch von Philip LaZebnik (Disney's Mulan und Pocahontas). Das unglaublich preisgekrönte Team von kreativen Leuten hinter Der Prinz von Ägypten wird ein musikalisches Theatererlebnis wie kein anderes auf die West End Bühne bringen.

Die Geschichte des Prinzen von Ägypten, ist eine der schönsten, die jemals erzählt wurde. Die Liebe einer Mutter führt eine Frau dazu, ihr Kind ins Unbekannte zu schicken, und eine andere Frau, die die Wahrheit darüber verheimlicht, woher er kommt. Die Geschichte von Mose und seinem Bruder Ramses, der Pharao werden sollte. Die Geschichte eines im Exil lebenden Bruders, der schließlich in sein Haus zurückkehrt und kämpft, um sein Volk von den Fesseln der Sklaverei zu befreien und es in das verheißene Land zu führen. Eine Geschichte, die alles für immer verändern wird.

Der Prinz von Ägypten Musical vs. Film

Der Prinz von Ägypten war ein animierter Musikfilm, der 1998 von DreamWorks Animation veröffentlicht wurde. Der Film, der kürzlich sein 20-jähriges Bestehen feierte, war ein Kassenerfolg und wurde zum umsatzstärksten nicht-Disney-Animationsfilm der Zeit. Der Film zeigt Lieder von Stephen Schwartz, eine Partitur von Hans Zimmer und das gefeierte Drehbuch des Films wurde von Phillip LaZebnik geschrieben. Der Prinz von Ägypten zeigte eine mit Stars besetzte Reihe von Gesangstalenten, darunter Val Kilmer (der Moses und Gott zum Ausdruck brachte), Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart, Helen Mirren, Steve Martin und Martin Short.

Das Musical erzählt die gleiche Geschichte von Moses und seinem Bruder Rames, die auch verfilmt wurde. Es gibt mehrere Songs im Musical, an die sich die Fans aus dem Film erinnern werden, darunter der Hit „When You Believe“. Die Show enthält auch Songs, die für die Bühnenversion des Musicals neu komponiert wurden. Das Casting für die Musicalshow in London von Der Prinz von Ägypten ist noch nicht angekündigt, aber schauen Sie zu gegebener Zeit nach Updates.

Die Songs in Der Prinz von Ägypten

Der mit Abstand beliebteste Song aus dem Soundtrack von Der Prinz von Ägypten war „When You Believe". Das Pop-Duett zwischen den Divas Whitney Houston und Mariah Carey wurde zum Welthit und gewann 1999 sogar einen Oscar für den besten Originalsong. Die Originalverfilmung von Der Prinz von Ägypten wurde für ihren Soundtrack weitgehend gelobt.Musik und Texte wurden von dem legendären Stephen Schwartz, Autor der Hit-Musicals Pippin, Wicked und Godspell geschrieben. Der Soundtrack enthielt Favoriten wie „Deliver Us“, „All I Ever Wanted“ und „Through Heaven's Eyes“, die alle im Bühnenmusical neben weiteren 10 Songs, die speziell für die Bühnenversion des Musicals komponiert wurden, enthalten sind.

Die Tickets für das Musical Der Prinz von Ägypten im Londoner Theater sind jetzt im Angebot

Unsere Gebete für eine Londoner Premiere von Der Prinz von Ägypten wurden erhört. Sie werden Ihre Tickets für Der Prinz von Ägypten in London so schnell wie möglich buchen wollen, um die besten Preise und Plätze im Dominion Theatre zu erhalten.