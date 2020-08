Tickets für das Wiederaufleben des originalen Broadway Musicals Hairspray im West End jetzt im Angebot.

Es wurde bestätigt, dass die originale Broadway Produktion von Hairspray zurück ins London West End kommt. Das Musical wird im London Coliseum im April 2020 durchgehend für zwölf Wochen eröffnet. Nun ist es bereits 10 Jahre her, seit Hairspray auf der Londoner Theater Bühne aufgeführt wurde. Tickets für das Wiederaufleben von Hairspray im West End werden als sehr gefragt eingeschätzt, da in der Show noch einmal der Musical Star und die Theater Sensation Michael Ball als Edna Turnblad auftritt, der die Rolle seines 2007-2009 von Shaftesbury Theatre geleiteten Theaterbetriebs übernimmt.

Hairspray mit Michael Ball als Hauptdarsteller im West End London Coliseum Theatre

Die rekordverdächtige 2007er Shaftesbury Theatre Produktion von Hairspray das Musical eroberte das West End im Sturm. Ursprünglich spielten Ben James-Ellis, Leanne Jones, Rachael Wooding und Tracie Bennett parallel als Edna Turnblad, doch in diesem Jahr übernimmt Michael Ball die Rolle in einer der vielleicht besten West End #DreamCasting Ankündigungen. Die West End Produktion von Hairspray erhielt erstaunliche 11 Oliver Award Nominierungen, die zu der Zeit aktuelle Rekorde brachen. Letztendlich gewann die Produktion den Olivier nicht nur für das beste Musical, sondern auch für den besten Schauspieler (Michael Ball) und die beste Schauspielerin (Leanne Jones).

Worum handelt es sich bei dem Hairspray Musical?

Hairspray spielt in Baltimore und erzählt die Geschichte von Tracy Turnblad, einer aufstrebenden jungen Tänzerin, die eine Rolle in der Corny Collins Show spielt und über Nacht einen bedeutenden Namen erlangt. In der Vergangenheit hat das Musical gewöhnlich Newcomer in der Rolle der jungen Tracy Turnblad besetzt. Nun wird erwartet, dass die Produktion des Londoner Coliseum dem folgen wird. Die Filmversionen haben diese Tradition bewahrt, wobei der Originalfilm von 1988 für die Besetzung von Ricki Lake in ihrem Spielfilmdebüt und Nikki Blonsky in dem Film von 2007 bekannt war. Der letztgenannte Film ist bekannt dafür, dass er eine All-Star-Besetzung enthielt, zu der John Travolta (Edna), Michelle Pfeiffer (Velma Von Tussle), der ehemalige Nickelodeon-Star Amanda Bynes (Penny), Christopher Walken (Wilbur), Queen Latifah (Maybelle), X-Men-Schauspieler James Marsden (Corny Collins), Brittany Snow (Amber Von Tussle) und der ehemalige Disney-Star Zac Efron (Link Larkin) gehörten.

Hairsprays musikalischer Soundtrack - Perücken werden fliegen!

Hairspray das Musical bietet brillante Musik von Marc Shaiman und Texte von Shaiman und Scott Wittman. Zu den bemerkenswertesten Nummern der Show gehört der große Showstopp-Opener, ‘Good Morning Baltimore’, sowie ‘I Can Hear the Bells’, ‘You Can’t Stop the Beat’ und ‘Big Blonde and Beautiful’. Diese wundervollen Songs werden Sie von Anfang bis Ende mitfühlen lassen, auch wenn die Show wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Sie sein wird.

Hairspray Tickets im London Coliseum sind jetzt zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Sie wollen Ihre Chance nicht verpassen, das mit Spannung erwartete West End Revival von Hairspray The Musical zu sehen. Man erwartet, dass die Tickets zu den beliebtesten der Stadt gehören, und es wird außerdem erwartet, dass selbst Ihr geflochtener Zopf mit- bzw. aufgerissen wird, egal wie viel Haarspray Sie verwendet haben. Tickets für Haarspray im Londoner Coliseum des West End werden sicherlich eine der begehrtesten Tickets der Stadt sein! Buchen Sie jetzt Hairspray Tickets, um unter den Ersten zu sein, die sich die besten Preise und Plätze im Coliseum in London sichern.