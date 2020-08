Mamma Mia! im Novello Theatre



Besuchen Sie Mamma Mia! und genießen Sie den ultimativen Gute-Laune-Faktor im sonnigsten und erheiterndsten Erfolgsmusical der Welt!



Mit der Kulisse eines griechischen Inselparadieses im Hintergrund, wird durch die zeitlosen Songs von ABBA eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und Identität geschickt erzählt.



Sophies Suche nach ihrem Vater, den sie nie kennengelernt hat, bringt ihre Mutter dazu, sich am Vorabend einer Hochzeit, die sie alle nie mehr vergessen werden, mit drei Männern aus ihrer weit zurückliegenden romantischen Vergangenheit konfrontieren zu müssen!



Vom West End zu einem weltweiten Phänomen, Mamma Mia! ist Judy Craymers geniale Vision, die geschichtenerzählende Magie der zeitlosen ABBA-Songs mit einer bezaubernden Geschichte über Familie und Freundschaft, die sich auf einem griechischen Inselparadies abspielt, auf die Bühne zu bringen. Bis heute wurde es von über 60 Millionen Zuschauern in 50 Inszenierungen und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen und hat einen Umsatz von mehr als $2 Milliarden im Kartenverkauf eingebracht. 2011 wurde es zum ersten Musical aus dem Westen, das jemals in Mandarin in der Volksrepublik China aufgeführt wurde. Mamma Mia! ist gegenwärtig auf der ersten Tour überhaupt im Vereinigten Königreich, erhält sehr gute Kritiken und findet großen Anklang beim Publikum.



Mamma Mia! öffnete zuerst in London im Prince Edward Theatre am 06. April 1999 seine Pforten, bevor es 2004 ins Prince of Wales Theatre überwechselte. Das Musical wurde 2012 im Novello Theatre wiederaufgeführt, wo es vor Kurzem am 06. April 2017 seinen 18. Geburtstag in London feierte.



Die Londoner Inszenierung von Mamma Mia! wurde von fast 8 Millionen Zuschauern in über 7.500 Vorstellungen gesehen und hat in allen drei ihrer Londoner Aufführungsstätten Kassenrekorde gebrochen.



Produziert von Judy Craymer, ist Mamma Mia! Der Film, mit Meryl Streep und Pierce Brosnan in den Hauptrollen, der kommerziell erfolgreichste Realmusikfilm aller Zeiten.



Mit der Musik und den Songtexten von Benny Andersson & Björn Ulvaeus, wurde Mamma Mia! von Catherine Johnson geschrieben, die Regie führte Phyllida Lloyd und die Choreographie übernahm Anthony Van Laast. Die Produktion trägt das Design von Mark Thompson, mit Lichtgestaltung von Howard Harrison, Sounddesign von Andrew Bruce & Bobby Aitken und musikalische Leitung, zusätzliches Material & Arrangements von Martin Koch.



Mamma Mia! wurde von Judy Craymer, Richard East & Björn Ulvaeus für Littlestar in Zusammenarbeit mit Universal produziert.



Zu den im Voraus angekündigten Darstellern Sara Poyzer, Kate Graham, Jacqueline Braun, Richard Trinder, Alasdair Harvey, Dugald Bruce-Lockhart, Georgina Castle, Christopher Jordan-Marshall, Bobbie Little, Harriet Bunton, Damian Buhagiar, Nye Rees und Caroline Deverill im weltweiten Erfolgsmusical Mamma Mia! in Londons Novello Theatre am Montag, den 12. Juni 2017, gesellen sich Alishia-Marie Blake, Stuart Hickey, Mark Isherwood, Matt Jordan-Pidgeon, Tyler Kennington, Madeleine Leslay, Natasha O’Brien, Alice O’Hanlon, Alexanda O’Reilly, Adam Paul-Robertson, Oli Reynolds und Katy Stredder. Sie werden sich Tabitha Camburn, Adam Clayton-Smith, Katy Day, Katy Hards, Jennifer Hepburn, Robert Knight, Stacey Leanne Mills und Robbie Scotcher anschließen, die bereits im Ensemble sind.



Unabhängig vom Alter, bei Mamma Mia! werden Sie ganz einfach einen Moment fürs Leben haben.

Mamma Mia! Kritiken:

‘Unglaublich amüsant’

The Daily Telegraph

★★★★★

‘Das sonnigste aller Musicals, es bietet jedes Mal neue Freuden’

Sunday Express

‘Wenn Sie den besten Ausflug ins Nachtleben erleben wollen, sind Sie soeben fündig geworden’

Talk Radio

‘Die beste Show, die ich seit Jahren gesehen habe’

Capital Radio

★★★★★

‘ABBA-solut fantastisch’

Daily Mail

‘Die ultimative Gute-Laune-Show’

Classic FM

Reservieren Sie Ihre Karten für Mamma Mia! jetzt!