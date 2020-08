Das lange Warten hat endlich ein Ende! Karten für das mit größter Spannung erwartete Musical des Jahres 2018, basierend auf dem Leben von Tina Turner, in seiner West End Premiere im Aldwych Theatre, sind ab sofort erhältlich! Dem Musical liegt das oftmals turbulente Leben und die legendäre Musik der internationalen Sängerin und Musikerin Tina Turner zugrunde.



Tina Turner wurde als Anna Mae Bullock geboren und wuchs in Nutbush, Tennessee, auf. Aus einfachen Verhältnissen stammend, wird Tina als die Queen of Rock 'n' Roll zum Ruhm aufsteigen und mehr Konzertkarten verkaufen, als jeder andere Solokünstler.



Bevor sie sich selbst einen Namen machte, wurde sie in den 1960-er Jahren neben ihrem damaligen Ehemann Ike Turner für Hits wie A Fool in Love, River Deep – Mountain High und Proud Mary bekannt. Nachdem ihre von Gewalt geprägte Ehe ein Ende gefunden hatte, baute Tina ihre Karriere wieder auf und legte Mitte der 80-er Jahre ein großes Solo-Comeback hin. 1984 wurde ihr fünftes Soloalbum Private Dancer zu einem weltweiten Erfolg. Zu Ihren bekanntesten Songs gehören Let’s Stay Together, What’s Love Got to Do with It?, I Don’t Wanna Fight und GoldenEye.



Tina Turner hat insgesamt 11 Grammy Awards gewonnen und wurde in die Rock and Rock Hall of Fame aufgenommen. Der auf ihrer Autobiographie basierende Film I, Tina, sammelte Nominierungen zur besten Schauspielerin und zum besten Schauspieler für Angela Bassett und Laurence Fishburne. Tina Turner lebt gegenwärtig in der Schweiz und hat mit Stage Entertainment, Joop van den Ende and Tali Pelman, zusammengearbeitet, um TINA: The Tina Turner Musical zum Leben zu erwecken.



In TINA: The Tina Turner Musical führt Phyllida Lloyd Regie, die auch die Welturaufführung von MAMMA MIA! geleitet hat. Es wurde geschrieben von Katori Hall mit Frank Ketelaar und Kess Prins. Choreographie von Anthony van Laast, Bühnenbildgestaltung und Kostümdesign von Mark Thompson, musikalische Leitung Nicholas Skilbeck, für die Beleuchtung zuständig ist Bruno Poet, Ton von Nevin Steinberg und Orchestrierung von Ethan Popp. Die Besetzung von TINA wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Reservieren Sie Karten für TINA: The Tina Turner Musical jetzt, bevor es ausverkauft ist!