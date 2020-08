Wicked the Musical am Apollo Victoria Theatre, das preisgekrönte Musical-Phänomen und die aktuell am achtlängsten laufende Show von West End erzählt die unglaubliche, unerzählte Geschichte der Hexen von Oz und freut sich den Beginn ihres neuen vierundzwanzigsten Vorverkaufszeitraums verkünden zu können!



Gefeiert als “eine böse und wunderbare Sicht von Oz” (London Evening Standard), “eine magische Geschichte über Freundschaft, Liebe und das Erwachsenwerden” (OfficialLondonTheatre.com) und “pure Magie” (Time Out London) ist dieses Musical eine mehrfach ausgezeichnete Londoner Produktion. Weltweit wurde Wicked nun von 50 Millionen Menschen in 14 Ländern gesehen und hat über 100 wichtige Auszeichnungen erhalten.



Gegenwärtig sind die Wicked-Stars Alice Fearn (Elphaba), Sophie Evans (Glinda), Bradley Jaden(Fiyero), Melanie La Barrie (Madame Morrible), Andy Hockley (The Wizard (Der Zauberer)), Jack Lansbury (Boq) und Laura Pick (Ersatz für Elphaba) die Hauptfiguren der neuen Londoner Besetzung. Sie werden sich den aktuellen Mitgliedern der Besetzung Martin Ball (Doctor Dillamond), Sarah McNicholas (Nessarose) und Carina Gillespie (Ersatz for Glinda) anschließen.



★★★★★ "Wicked ist großartig. Absolut großartig" -- Daily Mail



★★★★ "Ein bemerkenswertes Kaleidoskop magischer Schocks, Überraschungen und Sensationen - Wicked funktioniert wie ein Traum" -- Evening Standard



★★★★★ "Es ist großartig ein Musical zu sehen, das es schafft gleichzeitig populistisch und intelligent zu sein" -- The Sunday Telegraph



Basierend auf dem Erfolgsroman von Gregory Maguire, der genial die von L. Frank Baum erschaffenen Geschichten und Charaktere in ‘Der Zauberer von Oz’ neu aufleben hat lassen, erzählt Wicked die unglaubliche unerzählte Geschichte einer ungleichen, aber tiefen Freundschaft zwischen zwei Zauberschülerinnen. Ihre außergewöhnlichen Abenteuer in Oz führen dazu, dass sie ihre schicksalhaften Bestimmungen als Glinda Die Gute und Elphaba Die Böse Hexe des Westens erfüllen. Die Musik und Songtexte von Wicked stammen vom mehrfachen Grammy® und Academy® Award-¬Gewinner Stephen Schwartz (Godspell; Disneys Pocahontas und Der Glöckner von Notre Dame) und die Geschichte basiert auf dem Roman ‘Wicked: Die wahre Hexen von Oz. Die wahre Geschichte der bösen Hexe des Westens’ von Gregory Maguire und wurde für die Bühne angepasst von Winnie Holzman. Für die musikalische Inszenierung ist Tony® Award-Gewinner Wayne Cilento zuständig und die Produktion wird vom zweifachen Tony® Award-Gewinner Joe Mantello geleitet.



Die Show feiert nunmehr 11 bezaubernde und fesselnde Jahre in Londons Apollo Victoria Theatre, Wicked ist bereits die am sechzehntlängsten laufende Show in der West End Theatergeschichte, die Londoner Uraufführung war am 27. September 2006 (mit Voraufführungen ab dem 7. September) und hat bereits über 4000 Vorstellungen am Apollo Victoria Theatre gespielt. Erleben Sie dieses unvergessliche, mehrfach preisgekrönte Musical und finden Sie heraus, dass Ihnen nicht die ganze Geschichte über das Land von Oz erzählt wurde...



Wicked wurde bejubelt als “eines der großartigsten Musicals unserer Zeit” (Daily Mail); “einer der größten Erfolge unserer Zeit” (The Observer); und “eines der beliebtesten West End Musicals überhaupt” (London Evening Standard). Wicked ist Gewinner des Publikumspreises Olivier Audience Award (zweimal); des Evening Standard Theatre Awards für die beste Adresse des Nachtlebens; eines Visit London Gold Awards; und von neun WhatsOnStage Awards, einschließlich des Preises für die beste West End Show (zweimal) und Bestes Musical. Zuletzt wurde Wicked u.a. von BritishTheatre.com als Londons langlaufende Show Nr. 1 benannt.



Die mehrfach Rekorde brechende Original-Broadway-Produktion bleibt nach 12 Jahren und über 5000 Vorstellungen am Gershwin Theatre, wo es am 30. Oktober 2003 uraufgeführt wurde, "Broadways größter Kassenschlager" (The New York Times). Heute die am zehntlängsten laufende Show der Geschichte des Broadways, wurde Wicked allein am Broadway von über 9 Millionen Menschen und zusätzlichen 23 Millionen in ganz Nordamerika gesehen. Darüber hinaus wurde es in weit über 100 Städten und in 14 Ländern rund um die Welt aufgeführt, in Kanada, Irland, Deutschland, Japan, in den Niederlanden, Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Mexiko und Brasilien, um nur einige zu nennen.



Buchen Sie jetzt ein paar der besten Karten für Wicked, der Show, die Entertainment Weekly als 'Das beste Musical des Jahrzehnts' bezeichnet hat.