The Comedy About a Bank Robbery wird von Mischief Theatre präsentiert, den Macher der erfolgreichen, mit dem Oliver Award ausgezeichneten Show The Play That Goes Wrong.

Mischief Theatre ist eine Comedy-Theater-Gesellschaft, die 2008 von einer Gruppe von Absolventen und Studenten der London Academy of Music & Art gegründet wurde. Seit der Gründung des Unternehmens haben sie eine Reihe von urkomischen Produktionen geschaffen und präsentiert, darunter The Play That Goes Wrong (Oliver Award für die beste neue Komödie, WhatsOnStage Award für die beste neue Komödie und Broadway World Theatre Award für das beste Spiel) und Peter Pan Goes Wrong.

Ein riesiger Diamant

Acht inkompetente Gauner

Und ein schlafender Wachmann

Was könnte möglicherweise richtig gehen?

Es wäre kriminell, es zu verpassen.

* Vorsicht, Taschendiebe sind in diesem Bereich bekannt!