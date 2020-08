Das weltweit am längsten laufende Spiel aller Art, Agatha Christies The Mousetrap im St. Martin's Theater, ist jetzt in seinem 65. Jahr!

Die Mausefalle läuft nun seit 65 Jahren, in dieser Zeit wurden über 27.000 Vorstellungen gegeben. Es ist einfach ein großartiges Stück Theatergeschichte, geschrieben vom größten Krimiautor aller Zeiten.

Diese Weltrekord-Produktion von The Mousetrap begeistert weiterhin, begeistert und begeistert die Zuschauer, die immer noch aus allen Teilen der Welt ins St. Martin's Theatre strömen. In ihrem eigenen unnachahmlichen Stil hat Dame Agatha Christie eine Atmosphäre von erschütternder Spannung und einem brillant komplizierten Komplott geschaffen, in dem Mord an jeder Ecke lauert ....

Die Mausefalle begeistert Zuschauer aus der ganzen Welt, solange Queen Elizabeth II auf dem Thron war. Sie haben Silver und Ruby Jubiläen geteilt und vor kurzem genossen beide ihre Goldene Feier.

Während dieses phänomenalen Laufs sind nicht weniger als 297 Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Stück aufgetreten, 86 Meilen von Hemden wurden gebügelt und über 320 Tonnen Eiscreme verkauft. Einige Darsteller sind im Guinness-Buch der Rekorde, David Raven als der "dauerhafteste Schauspieler" für 4575 Aufführungen als Major Metcalf und die verstorbene Nancy Seabrooke für einen Rekord, der 15 Jahre als Zweitbesetzung bricht. Die Mausefalle wurde vor vielen Jahren am 12. April 1958 in die Schallplattenbücher aufgenommen, als sie zur längsten Serie aller Zeiten in der Geschichte des britischen Theaters wurde.

Ab Montag, den 23. April 2018, sind Martin Behrman als Detective-Sergeant Trotter, Mark Carlisle als Major Metcalf, Elliot Chapman als Giles Ralston, Phoebe Fildes als Mollie Ralston, Jason Hall als Mr. Paravicini, Mary Keegan als Mrs. Boyle, Millie Turner als Darstellerin zu sehen als Fräulein Casewell und Rhys Warrington als Christopher Wren. Es wird von High Ross geleitet.

Schließen Sie sich den Millionen an, die Whodunit bereits entdeckt haben, aber ihr Geheimnis nicht teilen wollen ... Buchen Sie jetzt die Mousetrap-Tickets!