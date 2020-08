Buchen Sie jetzt The Play that Goes Wrong , das im Duchess Theatre schief geht.

Beschrieben als Fawlty Towers trifft Noises Off, The Play that Goes Wrong, das im Duchess Theatre schief geht, die neue Hit-Komödie!

Die Cornley Polytechnic Drama Society stellt ein Mordmysterium der 1920er Jahre auf, aber wie der Titel schon sagt, alles, was schiefgehen kann ... tut es! Die unfallanfälligen Thespisinnen kämpfen gegen alle Widrigkeiten, um zu ihrem letzten Vorhang zu kommen, mit urkomischen Konsequenzen!

5 Sterne von The Daily Mail, von der New York Times als 'Gut-Zerschlagungs-Hit' bezeichnet, und Promi-Vermerke von Amis und Dec ', der lustigsten Show, die wir gesehen haben! Wenn du ein Ticket bekommen kannst.

Worauf wartest du?

Jetzt, wo es durch sein viertes katastrophales Jahr stolpert, wird THE PLAY THAT GOES WRONG garantiert vor Lachen lindern!

Promi-Vermerke von Leuten wie Joanna Lumley 'spektakulär lustig und bissig genau' - The Play That Goes Wrong wird garantiert vor Lachen lindern! '

2017 Broadway World Gewinner für das beste neue Spiel

2017 Broadway.com Gewinner Favorit Neues Spiel

2015 Olivier Award Gewinner für die beste neue Komödie

2015 BroadwayWorld UK Gewinner für das beste neue Spiel

2014 WhatsOnStage Award Gewinner für die beste neue Komödie

"An einem Punkt fürchtete ich, dass ich Daily Mail hyperventilieren würde

"Junge, hat es den lustigen Knochen getroffen ... wirklich lustig" Daily Telegraph

"Ein Triumph des Sekundenbruchteilens" Metro

"Es ist, als wäre die Mausefalle von Monty Python übernommen worden" - Whatsonstage

"Ein Meisterwerk der Fehlfunktion" The Times