The Woman in Black im Fortune Theatre vereint die Kraft und Intensität von Live-Theater mit einer filmischen Qualität, die von der Welt des Film Noir inspiriert ist. Es gibt den Zuschauern einen Abend des unermüdlichen Dramas, während sie in eine schreckliche und gespenstische Welt transportiert werden.

The Woman in Black feiert ihr 30-jähriges Bestehen im West End mit mehr als 7 Millionen Menschen, die gelebt haben, um das Märchen zu erzählen. Sie ist eine der aufregendsten, ergreifendsten und erfolgreichsten Theaterveranstaltungen aller Zeiten.

In The Woman in Black, im Fortune Theatre, wird Arthur Kipps, ein Junior Solicitor, zur Beerdigung von Mrs. Alice Drablow, der einzigen Bewohnerin von Eel Marsh House, gerufen, ohne die tragischen Geheimnisse zu kennen, die hinter den Fensterläden verborgen liegen. Erst als er bei der Beerdigung eine verschwendete junge, schwarz gekleidete Frau erblickt, beginnt sich ein unbehagliches Gefühl des Unbehagens zu verfestigen, ein Gefühl, das durch das Widerstreben der Einheimischen vertieft wird, von The Woman in Black und ihrem Schrecklichen zu sprechen Zweck.

Jahre später, als alter Mann, erzählt er seine Erfahrungen einem Schauspieler in einem verzweifelten Versuch, die Geister der Vergangenheit zu exorzieren. Das Stück entfaltet sich um die Gespräche dieser beiden Charaktere herum, während sie die Erfahrungen des Anwalts vor all den Jahren auf Eel Marsh ausleben.

1987 am Theatre-By-The-Sea in Scarborough uraufgeführt, erreichte es 1989 das West End. Die aktuelle Besetzung von The Woman in Black ist Richard Hope (König Lear, Hamlet, Viel Lärm um nichts) als Arthur Kipps und Mark Hawkins (Ein Sommernachtstraum, Die Nacht vor Weihnachten) als der Schauspieler.

"Geh nicht, es sei denn, du magst es, aus deinem Verstand zu ängstigen." Sunday Mirror

"Einer der brillantesten und effektivsten Wirbelsäulenkühler der Welt" The Daily Telegraph

"Es gibt keine Geheimnisse für die Langlebigkeit dieser Show; es funktioniert, weil es ein Stück hocheffektive Handwerkskunst ist "The Daily Express

"Eine wunderbare Übung in der Wirbelsäule Kribbeln Spannung, drehte sich von perfektem Tempo Storytelling und Bühnenkunst" The Independent