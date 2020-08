Kommen Sie und sehen Sie sich diesen Sommer das am längsten laufende Musical der Welt an!



Cameron Mackintoshs legendäre Produktion von Boublil und Schönbergs Les Miserables im Queens Theatre feiert ihren 30. Geburtstag und es geht immer noch weiter!



Les Miserables ist die Geschichte über das Kräftemessen zwischen Jean Valjean und dem Polizeiinspektor Javert über einen Zeitraum von 20 Jahren. Jean Valjean wird nach 19 Jahren in der Sträflingskolonne an Ketten auf Bewährung entlassen und stellt fest, dass der gelbe Entlassungsschein, den er von Gesetzes wegen vorzeigen muss, ihn nach wie vor als Ausgestoßenen abstempelt, was ihn dazu zwingt, beim Bischof von Digne Zuflucht zu suchen. Beim Stehlen von Silber erwischt, wird Valjean dank des Bischofs, der für ihn lügt, von einer weiteren Haftstrafe verschont und dieser schickt ihn weg. Javert ist fest entschlossen den Mann, der seine Bewährungsauflage verletzt hat, zu ergreifen und als Valjean neuen Erfolg unter einem neuen Namen findet, kommt er den Händen von Javert immer wieder nahe, während sich beständig eine andere Revolution über der Stadt Paris zusammenbraut...



Voller großartiger Songs, umfasst die Musik von Les Miserables At the End of the Day, I Dreamed a Dream, One Day More, On My Own, Empty Chairs at Empty Tables und Bring Him Home.



Die aktuelle Besetzung von Les Miserables in London setzt sich folgendermaßen zusammen:

Jean Valjean PETER LOCKYER

Javert DAVID THAXTON

Fantine CELINDE SCHOENMAKER

Thénardier TOM EDDEN

Madame Thénardier WENDY FERGUSON

Eponine CARRIE HOPE FLETCHER

Cosette EMILIE FLEMING

Enjolras MICHAEL COLBOURNE

Marius ROB HOUCHEN



