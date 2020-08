Inspiriert durch das verdrehte Genie von Roald Dahl, mit Originalsongs des Komikers Tim Minchin und Buch von Dennis Kelly, ist Matilda the Musical im Cambridge Theatre das fesselnde und hinreißende neue musikalische Meisterwerk der Shakespeare Company, das in der Anarchie der Kindheit und der Vorstellungskraft schwelgt und von der inspirierenden Geschichte eines Mädchens handelt, das es wagt, sein Schicksal zu ändern.



Matildas Eltern halten sie für eine Plage und ein Ärgernis und sie denkt, völlig zu Recht, dass sie nur daran interessiert sind, fernzusehen. Auch in der Schule ist das Leben nicht viel besser, wo die abscheuliche Schulleiterin Miss Trunchbull sowohl Schüler als auch Lehrer gleichermaßen in Schrecken versetzt. Dann eines Tages entdeckt Matilda, dass sie über eine ganz besondere Fähigkeit verfügt und beschließt, dass es an der Zeit ist, den Erwachsenen eine Lektion zu erteilen. Seien Sie gewarnt, Kinder sind widerlich!



Als Preisträger von rekordverdächtigen sieben Olivier Awards im Jahr 2012, hat Matilda the Musical seit der Erstaufführung, wo es durch die Bank weg eine 5-Sterne-Kritik erhalten hat, fünf Auszeichnungen für das beste Musical erhalten.



Zur gegenwärtigen Besetzung von Matilda the Musical London gehören Craige Els (Miss Trunchbull), Lucy-Mae Beacock, Hayley Canham, Chloe Hawthorn und Lara Wollington, welche die Hauptrolle mit Annette McLaughlin (Mrs Wormwood), Haley Flaherty (Miss Honey) und Steve Furst (Mr Wormwood) teilt.



Ab dem 3. September werden sich Alex Gaumond und Kay Murphy der Besetzung anschließen und die Rolle von Miss Trunchbull bzw. Mrs Wormwood übernehmen.



Die Karten für Matilda gehören zu den begehrtesten in Londons Theaterlandschaft!



★★★★★ ‘DIE SUCHE NACH EINEM NEUEN GROSSARTIGEN MUSICAL IST VORBEI. London (und in Kürze wahrscheinlich die ganze Welt) hat genau dies in Matilda gefunden’ Evening Standard



★★★★★ 'Absolut mitreißend. Matilda explodiert auf der Bühne' Independent



★★★★★ 'Genüsslich gemein. Ein Abend voller ungetrübter Wonne' Guardian



★★★★★'Komisch, bewegend, wunderbar' Daily Telegraph



★★★★★‘Schwindelerregend unterhaltsam. Tosende Beifallstürme bringen das Theater zum Beben’ Sunday Express



Seit der Erstaufführung spielt das Musical stets vor ausverkauftem Haus und stehenden Ovationen, reservieren Sie heute noch Ihre Karten für Matilda the Musical!