The Book of Mormon wurde am Prince of Wales Theatre erstaufgeführt. Als Gewinner von neun Tony Awards im Jahre 2011 und mit sensationellen Rezensionen und ausverkauften Vorstellungen, gehören die Karten für The Book Of Mormon zu den Rennern im West End.



The Book of Mormon wurde geschrieben von den Erschaffern von South Park, Trey Parker und Matt Stone, und dem Mitschöpfer von Avenue Q, Robert Lopez. The Book of Mormon erzählt die Geschichte von zwei mormonischen Missionaren, die daran arbeiten, die Nachricht der Heiligen der letzten Tage an die Einheimischen eines kleinen Ortes in Uganda zu verbreiten.



★★★★★ “Umwerfend komisch. Möge Gott sich meiner Seele erbarmen" The Sunday Telegraph



★★★★ “Der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, hatte kaum mehr Einschlagkraft" Time Out



★★★★★ “Unflätig, komisch und wild. Schrecklich unterhaltsam" Metro



★★★★ “Furchtlos gefüllt mit schmutzigen Kraftausdrücken, entblößter Abscheulichkeit, tiefster politischer Unkorrektheit und Blasphemie. Zum Schreien unterhaltsam" The Mail on Sunday



★★★★ “Die South Park Erschaffer Trey Parker und Matt Stone haben dem Musicaltheater neues Leben eingehaucht. Ich habe mir die ganze Show mit vor Staunen offenem Mund angesehen" Daily Star



Reservieren Sie die Karten für The Book of Mormon jetzt!